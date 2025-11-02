UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Beercoin 2 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BEER2 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BEER2 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Beercoin 2 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BEER2 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BEER2 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BEER2

BEER2 Prisinfo

Hvad er BEER2

BEER2 Whitepaper

BEER2 Officiel hjemmeside

BEER2 Tokenomics

BEER2 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Beercoin 2 Logo

Beercoin 2 Pris (BEER2)

Ikke noteret

1 BEER2 til USD direkte pris:

--
----
+0.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Beercoin 2 (BEER2) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:00:51 (UTC+8)

Beercoin 2 (BEER2) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

+0.56%

-7.47%

-7.47%

Beercoin 2 (BEER2) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BEER2 handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEER2s højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BEER2 har ændret sig med +0.26% i løbet af den sidste time, +0.56% i løbet af 24 timer og -7.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beercoin 2 (BEER2) Markedsinformation

$ 115.28K
$ 115.28K$ 115.28K

--
----

$ 153.91K
$ 153.91K$ 153.91K

395.56B
395.56B 395.56B

528,114,042,655.8049
528,114,042,655.8049 528,114,042,655.8049

Den nuværende markedsværdi på Beercoin 2 er $ 115.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEER2 er 395.56B, med et samlet udbud på 528114042655.8049. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 153.91K.

Beercoin 2 (BEER2) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Beercoin 2 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Beercoin 2 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Beercoin 2 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Beercoin 2 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.56%
30 dage$ 0-26.33%
60 dage$ 0-27.81%
90 dage$ 0--

Hvad er Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Beercoin 2 (BEER2) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Beercoin 2 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Beercoin 2 (BEER2) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Beercoin 2 (BEER2) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Beercoin 2.

Tjek Beercoin 2 prisprediktion nu!

BEER2 til lokale valutaer

Beercoin 2 (BEER2) Tokenomics

At forstå tokenomics for Beercoin 2 (BEER2) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BEER2 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Beercoin 2 (BEER2)

Hvor meget er Beercoin 2 (BEER2) værd i dag?
Den direkte BEER2 pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BEER2 til USD pris?
Den aktuelle pris på BEER2til USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Beercoin 2?
Markedsværdien for BEER2 er $ 115.28K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BEER2?
Den cirkulerende forsyning af BEER2 er 395.56B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BEER2?
BEER2 opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BEER2?
BEER2 så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BEER2?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BEER2 er -- USD.
Bliver BEER2 højere i år?
BEER2 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BEER2 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:00:51 (UTC+8)

Beercoin 2 (BEER2) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,083.60
$110,083.60$110,083.60

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.41
$3,874.41$3,874.41

-0.54%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02896
$0.02896$0.02896

-3.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-0.14%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,083.60
$110,083.60$110,083.60

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.41
$3,874.41$3,874.41

-0.54%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-0.14%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.70
$73.70$73.70

+3.93%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.891
$19.891$19.891

+4.10%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07578
$0.07578$0.07578

+51.56%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000388
$0.000388$0.000388

+126.90%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005045
$0.00005045$0.00005045

+71.48%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004764
$0.0000000000004764$0.0000000000004764

+58.00%