Beer Can Island (BCI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beer Can Island (BCI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beer Can Island (BCI) Information The World famous Beer Can Island located in Tampa Bay is first ever private island to launch it's own crypto coin! This is not just another meme coin, but will have real world value on the island! Memberships will be replaced with $BCI token holders. The $BCI token will also be a valid form of payment on the island at the tiki bar for food, beverage, merchandise and concerts. See you on the island! Officiel hjemmeside: https://www.beercanisland.net Køb BCI nu!

Beer Can Island (BCI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beer Can Island (BCI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.90K $ 12.90K $ 12.90K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.90K $ 12.90K $ 12.90K Alle tiders Høj: $ 0.00108069 $ 0.00108069 $ 0.00108069 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Beer Can Island (BCI) pris

Beer Can Island (BCI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beer Can Island (BCI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCI's tokenomics, kan du udforske BCI tokens live-pris!

BCI Prisprediktion Vil du vide, hvor BCI måske er på vej hen? Vores BCI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BCI Tokens prisprediktion nu!

