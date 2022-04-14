Beeg Blue Whale (BEEG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beeg Blue Whale (BEEG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beeg Blue Whale (BEEG) Information Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation. Officiel hjemmeside: https://beegbwhale.com/ Køb BEEG nu!

Beeg Blue Whale (BEEG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beeg Blue Whale (BEEG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 181.63K $ 181.63K $ 181.63K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 181.63K $ 181.63K $ 181.63K Alle tiders Høj: $ 0.00119258 $ 0.00119258 $ 0.00119258 Alle tiders Lav: $ 0.00000738 $ 0.00000738 $ 0.00000738 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Beeg Blue Whale (BEEG) pris

Beeg Blue Whale (BEEG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beeg Blue Whale (BEEG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEEG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEEG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEEG's tokenomics, kan du udforske BEEG tokens live-pris!

