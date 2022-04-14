Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bedrock BTC (BRBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bedrock BTC (BRBTC) Information brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. Officiel hjemmeside: https://www.bedrock.technology/ Køb BRBTC nu!

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bedrock BTC (BRBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.05M $ 42.05M $ 42.05M Samlet udbud $ 356.36 $ 356.36 $ 356.36 Cirkulerende forsyning $ 356.36 $ 356.36 $ 356.36 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.05M $ 42.05M $ 42.05M Alle tiders Høj: $ 623,585 $ 623,585 $ 623,585 Alle tiders Lav: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 Nuværende pris: $ 117,998 $ 117,998 $ 117,998 Få mere at vide om Bedrock BTC (BRBTC) pris

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bedrock BTC (BRBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRBTC's tokenomics, kan du udforske BRBTC tokens live-pris!

