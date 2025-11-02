UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Beavers by CEDEN pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BEAVER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BEAVER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Beavers by CEDEN pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BEAVER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BEAVER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BEAVER

BEAVER Prisinfo

Hvad er BEAVER

BEAVER Officiel hjemmeside

BEAVER Tokenomics

BEAVER Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Beavers by CEDEN Logo

Beavers by CEDEN Pris (BEAVER)

Ikke noteret

1 BEAVER til USD direkte pris:

$0.00014244
$0.00014244$0.00014244
-0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Beavers by CEDEN (BEAVER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:00:44 (UTC+8)

Beavers by CEDEN (BEAVER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-0.16%

-11.09%

-11.09%

Beavers by CEDEN (BEAVER) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BEAVER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEAVERs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BEAVER har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -0.16% i løbet af 24 timer og -11.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beavers by CEDEN (BEAVER) Markedsinformation

$ 957.69K
$ 957.69K$ 957.69K

--
----

$ 957.69K
$ 957.69K$ 957.69K

6.72B
6.72B 6.72B

6,723,257,311.0
6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Den nuværende markedsværdi på Beavers by CEDEN er $ 957.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEAVER er 6.72B, med et samlet udbud på 6723257311.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 957.69K.

Beavers by CEDEN (BEAVER) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Beavers by CEDEN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Beavers by CEDEN til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Beavers by CEDEN til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Beavers by CEDEN til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.16%
30 dage$ 0-11.63%
60 dage$ 0+53.04%
90 dage$ 0--

Hvad er Beavers by CEDEN (BEAVER)

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Beavers by CEDEN (BEAVER) Ressource

Officiel hjemmeside

Beavers by CEDEN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Beavers by CEDEN (BEAVER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Beavers by CEDEN (BEAVER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Beavers by CEDEN.

Tjek Beavers by CEDEN prisprediktion nu!

BEAVER til lokale valutaer

Beavers by CEDEN (BEAVER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Beavers by CEDEN (BEAVER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BEAVER Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Beavers by CEDEN (BEAVER)

Hvor meget er Beavers by CEDEN (BEAVER) værd i dag?
Den direkte BEAVER pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BEAVER til USD pris?
Den aktuelle pris på BEAVERtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Beavers by CEDEN?
Markedsværdien for BEAVER er $ 957.69K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BEAVER?
Den cirkulerende forsyning af BEAVER er 6.72B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BEAVER?
BEAVER opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BEAVER?
BEAVER så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BEAVER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BEAVER er -- USD.
Bliver BEAVER højere i år?
BEAVER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BEAVER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:00:44 (UTC+8)

Beavers by CEDEN (BEAVER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,083.60
$110,083.60$110,083.60

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.41
$3,874.41$3,874.41

-0.54%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02896
$0.02896$0.02896

-3.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-0.14%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,083.60
$110,083.60$110,083.60

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.41
$3,874.41$3,874.41

-0.54%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-0.14%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.70
$73.70$73.70

+3.93%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.891
$19.891$19.891

+4.10%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07578
$0.07578$0.07578

+51.56%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000388
$0.000388$0.000388

+126.90%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005045
$0.00005045$0.00005045

+71.48%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004764
$0.0000000000004764$0.0000000000004764

+58.00%