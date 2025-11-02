UdvekslingDEX+
Den direkte Beaver Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BEAVER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BEAVER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BEAVER

BEAVER Prisinfo

Hvad er BEAVER

BEAVER Officiel hjemmeside

BEAVER Tokenomics

BEAVER Prisprognose

Beaver Coin Logo

Beaver Coin Pris (BEAVER)

Ikke noteret

1 BEAVER til USD direkte pris:

-70.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Beaver Coin (BEAVER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:00:37 (UTC+8)

Beaver Coin (BEAVER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-0.06%

-70.03%

-77.26%

-77.26%

Beaver Coin (BEAVER) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BEAVER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEAVERs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BEAVER har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -70.03% i løbet af 24 timer og -77.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beaver Coin (BEAVER) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Beaver Coin er $ 6.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEAVER er 694.48M, med et samlet udbud på 709650731.2191441. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.77K.

Beaver Coin (BEAVER) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Beaver Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Beaver Coin til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Beaver Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Beaver Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-70.03%
30 dage$ 0-91.82%
60 dage$ 0-93.89%
90 dage$ 0--

Hvad er Beaver Coin (BEAVER)

BEAVER is more than just a memecoin. It's movement! A rebellion against the monotony of traditional beaver life. It's about freedom, fun, and, of course, a little bit of chaos. I'm not like other beavers; there's so much more to life than just building dams. I've learned about blockchain, but I don't have the time to become a builder, so I'm taking a different path. Call me crazy, but the real secret is in the narrative.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Beaver Coin (BEAVER) Ressource

Officiel hjemmeside

Beaver Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Beaver Coin (BEAVER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Beaver Coin (BEAVER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Beaver Coin.

Tjek Beaver Coin prisprediktion nu!

BEAVER til lokale valutaer

Beaver Coin (BEAVER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Beaver Coin (BEAVER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BEAVER Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Beaver Coin (BEAVER)

Hvor meget er Beaver Coin (BEAVER) værd i dag?
Den direkte BEAVER pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BEAVER til USD pris?
Den aktuelle pris på BEAVERtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Beaver Coin?
Markedsværdien for BEAVER er $ 6.62K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BEAVER?
Den cirkulerende forsyning af BEAVER er 694.48M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BEAVER?
BEAVER opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BEAVER?
BEAVER så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BEAVER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BEAVER er -- USD.
Bliver BEAVER højere i år?
BEAVER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BEAVER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Beaver Coin (BEAVER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

