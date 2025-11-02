Beaver Coin (BEAVER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -70.03% Prisændring (7D) -77.26% Prisændring (7D) -77.26%

Beaver Coin (BEAVER) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BEAVER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEAVERs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BEAVER har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -70.03% i løbet af 24 timer og -77.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beaver Coin (BEAVER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.77K$ 6.77K $ 6.77K Cirkulationsforsyning 694.48M 694.48M 694.48M Samlet Udbud 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Den nuværende markedsværdi på Beaver Coin er $ 6.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEAVER er 694.48M, med et samlet udbud på 709650731.2191441. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.77K.