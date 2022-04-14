BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BEATS on BASE (BEATS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BEATS on BASE (BEATS) Information Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Officiel hjemmeside: https://www.beatsonbase.ai Hvidbog: https://www.beatsonbase.ai/white-paper Køb BEATS nu!

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BEATS on BASE (BEATS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 696.00K $ 696.00K $ 696.00K Samlet udbud $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Cirkulerende forsyning $ 488.61M $ 488.61M $ 488.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Alle tiders Høj: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00142445 $ 0.00142445 $ 0.00142445 Få mere at vide om BEATS on BASE (BEATS) pris

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BEATS on BASE (BEATS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEATS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEATS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEATS's tokenomics, kan du udforske BEATS tokens live-pris!

BEATS Prisprediktion Vil du vide, hvor BEATS måske er på vej hen? Vores BEATS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEATS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!