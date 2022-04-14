Beat Matchmaker (BEAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beat Matchmaker (BEAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beat Matchmaker (BEAT) Information $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Officiel hjemmeside: https://www.beatmatchmaker.com/ Hvidbog: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Køb BEAT nu!

Beat Matchmaker (BEAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beat Matchmaker (BEAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 127.33K $ 127.33K $ 127.33K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 127.33K $ 127.33K $ 127.33K Alle tiders Høj: $ 0.00141002 $ 0.00141002 $ 0.00141002 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00127476 $ 0.00127476 $ 0.00127476 Få mere at vide om Beat Matchmaker (BEAT) pris

Beat Matchmaker (BEAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beat Matchmaker (BEAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEAT's tokenomics, kan du udforske BEAT tokens live-pris!

BEAT Prisprediktion Vil du vide, hvor BEAT måske er på vej hen? Vores BEAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!