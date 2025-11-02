BEAST SELLER (BEAST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00672165 - $ 0.00770012
24H lav $ 0.00672165
24H høj $ 0.00770012
All Time High $ 0.101404
Laveste pris $ 0.00357844
Prisændring (1H) +0.63%
Prisændring (1D) +3.73%
Prisændring (7D) -16.31%

BEAST SELLER (BEAST) realtidsprisen er $0.0073616. I løbet af de sidste 24 timer har BEAST handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00672165 og et højdepunkt på $ 0.00770012, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEASTs højeste pris nogensinde er $ 0.101404, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00357844.

Når det gælder kortsigtet performance, BEAST har ændret sig med +0.63% i løbet af den sidste time, +3.73% i løbet af 24 timer og -16.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BEAST SELLER (BEAST) Markedsinformation

Markedsværdi $ 511.04K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 511.04K
Cirkulationsforsyning 69.42M
Samlet Udbud 69,420,000.0

Den nuværende markedsværdi på BEAST SELLER er $ 511.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEAST er 69.42M, med et samlet udbud på 69420000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 511.04K.