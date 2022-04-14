BEARXRPL ($BEAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i BEARXRPL ($BEAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BEARXRPL ($BEAR) Information The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Officiel hjemmeside: https://bearableguy.xyz/ Køb $BEAR nu!

BEARXRPL ($BEAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BEARXRPL ($BEAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Samlet udbud $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M Cirkulerende forsyning $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Alle tiders Høj: $ 0.02166489 $ 0.02166489 $ 0.02166489 Alle tiders Lav: $ 0.00481486 $ 0.00481486 $ 0.00481486 Nuværende pris: $ 0.00752291 $ 0.00752291 $ 0.00752291 Få mere at vide om BEARXRPL ($BEAR) pris

BEARXRPL ($BEAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BEARXRPL ($BEAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BEAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BEAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BEAR's tokenomics, kan du udforske $BEAR tokens live-pris!

