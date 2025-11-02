UdvekslingDEX+
Den direkte Bearn BERA pris i dag er 2.94 USD. Følg med i realtid YBERA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk YBERA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Bearn BERA pris i dag er 2.94 USD. Følg med i realtid YBERA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk YBERA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om YBERA

YBERA Prisinfo

Hvad er YBERA

YBERA Tokenomics

YBERA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Bearn BERA Logo

Bearn BERA Pris (YBERA)

Ikke noteret

1 YBERA til USD direkte pris:

$2.94
$2.94$2.94
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Bearn BERA (YBERA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:42:28 (UTC+8)

Bearn BERA (YBERA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.98
$ 2.98$ 2.98

$ 2.25
$ 2.25$ 2.25

--

--

0.00%

0.00%

Bearn BERA (YBERA) realtidsprisen er $2.94. I løbet af de sidste 24 timer har YBERA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YBERAs højeste pris nogensinde er $ 2.98, mens den laveste pris nogensinde er $ 2.25.

Når det gælder kortsigtet performance, YBERA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bearn BERA (YBERA) Markedsinformation

$ 17.55K
$ 17.55K$ 17.55K

--
----

$ 10.10K
$ 10.10K$ 10.10K

3.44K
3.44K 3.44K

3,435.205991763627
3,435.205991763627 3,435.205991763627

Den nuværende markedsværdi på Bearn BERA er $ 17.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YBERA er 3.44K, med et samlet udbud på 3435.205991763627. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.10K.

Bearn BERA (YBERA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Bearn BERA til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bearn BERA til USD $ +0.2113657140.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bearn BERA til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bearn BERA til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ +0.2113657140+7.19%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Bearn BERA (YBERA)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Bearn BERA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bearn BERA (YBERA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bearn BERA (YBERA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bearn BERA.

Tjek Bearn BERA prisprediktion nu!

YBERA til lokale valutaer

Bearn BERA (YBERA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bearn BERA (YBERA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YBERA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Bearn BERA (YBERA)

Hvor meget er Bearn BERA (YBERA) værd i dag?
Den direkte YBERA pris i USD er 2.94 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle YBERA til USD pris?
Den aktuelle pris på YBERAtil USD er $ 2.94. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bearn BERA?
Markedsværdien for YBERA er $ 17.55K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af YBERA?
Den cirkulerende forsyning af YBERA er 3.44K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på YBERA?
YBERA opnåede en ATH-pris på 2.98 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YBERA?
YBERA så en ATL-pris på 2.25 USD.
Hvad er handelsvolumen for YBERA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for YBERA er -- USD.
Bliver YBERA højere i år?
YBERA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se YBERA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:42:28 (UTC+8)

Bearn BERA (YBERA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

