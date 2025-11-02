Bearn BERA (YBERA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Laveste pris $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Bearn BERA (YBERA) realtidsprisen er $2.94. I løbet af de sidste 24 timer har YBERA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YBERAs højeste pris nogensinde er $ 2.98, mens den laveste pris nogensinde er $ 2.25.

Når det gælder kortsigtet performance, YBERA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bearn BERA (YBERA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Cirkulationsforsyning 3.44K 3.44K 3.44K Samlet Udbud 3,435.205991763627 3,435.205991763627 3,435.205991763627

Den nuværende markedsværdi på Bearn BERA er $ 17.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YBERA er 3.44K, med et samlet udbud på 3435.205991763627. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.10K.