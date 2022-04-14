Bear Bull (BRB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bear Bull (BRB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bear Bull (BRB) Information BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. Officiel hjemmeside: https://bearbull.lol/ Hvidbog: https://bearbull.lol/ Køb BRB nu!

Bear Bull (BRB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bear Bull (BRB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 501.83K $ 501.83K $ 501.83K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 501.83K $ 501.83K $ 501.83K Alle tiders Høj: $ 0.01811855 $ 0.01811855 $ 0.01811855 Alle tiders Lav: $ 0.00387777 $ 0.00387777 $ 0.00387777 Nuværende pris: $ 0.00497642 $ 0.00497642 $ 0.00497642 Få mere at vide om Bear Bull (BRB) pris

Bear Bull (BRB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bear Bull (BRB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRB's tokenomics, kan du udforske BRB tokens live-pris!

