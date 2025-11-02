Bean Coin (BEAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00223583$ 0.00223583 $ 0.00223583 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.26% Prisændring (7D) -15.04% Prisændring (7D) -15.04%

Bean Coin (BEAN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BEAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEANs højeste pris nogensinde er $ 0.00223583, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BEAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.26% i løbet af 24 timer og -15.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bean Coin (BEAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 560.51K$ 560.51K $ 560.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 560.51K$ 560.51K $ 560.51K Cirkulationsforsyning 898.53M 898.53M 898.53M Samlet Udbud 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

Den nuværende markedsværdi på Bean Coin er $ 560.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEAN er 898.53M, med et samlet udbud på 898525811.8161958. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 560.51K.