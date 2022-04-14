BeamSwap (GLINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BeamSwap (GLINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BeamSwap (GLINT) Information What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network. Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool. Officiel hjemmeside: https://BeamSwap.io Hvidbog: https://docs.beamswap.io/ Køb GLINT nu!

BeamSwap (GLINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BeamSwap (GLINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 125.97K $ 125.97K $ 125.97K Samlet udbud $ 2.84B $ 2.84B $ 2.84B Cirkulerende forsyning $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 169.93K $ 169.93K $ 169.93K Alle tiders Høj: $ 0.01158009 $ 0.01158009 $ 0.01158009 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BeamSwap (GLINT) pris

BeamSwap (GLINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BeamSwap (GLINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLINT's tokenomics, kan du udforske GLINT tokens live-pris!

GLINT Prisprediktion Vil du vide, hvor GLINT måske er på vej hen? Vores GLINT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLINT Tokens prisprediktion nu!

