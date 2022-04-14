Be For FWX (B4FWX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Be For FWX (B4FWX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Be For FWX (B4FWX) Information B4FWX is the community token native to FWX Finance, Officiel hjemmeside: https://fwx.finance Hvidbog: https://x.com/fwxfinance/status/1790684446519415003 Køb B4FWX nu!

Be For FWX (B4FWX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Be For FWX (B4FWX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Alle tiders Høj: $ 0.00810867 $ 0.00810867 $ 0.00810867 Alle tiders Lav: $ 0.00248673 $ 0.00248673 $ 0.00248673 Nuværende pris: $ 0.00478919 $ 0.00478919 $ 0.00478919 Få mere at vide om Be For FWX (B4FWX) pris

Be For FWX (B4FWX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Be For FWX (B4FWX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal B4FWX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange B4FWX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår B4FWX's tokenomics, kan du udforske B4FWX tokens live-pris!

B4FWX Prisprediktion Vil du vide, hvor B4FWX måske er på vej hen? Vores B4FWX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se B4FWX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!