Den direkte BDC COIN pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BDC DANA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BDC DANA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BDC DANA

BDC DANA Prisinfo

Hvad er BDC DANA

BDC DANA Officiel hjemmeside

BDC DANA Tokenomics

BDC DANA Prisprognose

BDC COIN Pris (BDC DANA)

Ikke noteret

1 BDC DANA til USD direkte pris:

--
----
-1.20%1D
USD
BDC COIN (BDC DANA) Live prisdiagram
BDC COIN (BDC DANA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-1.27%

-2.70%

-2.70%

BDC COIN (BDC DANA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BDC DANA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BDC DANAs højeste pris nogensinde er $ 0.01070641, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BDC DANA har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -1.27% i løbet af 24 timer og -2.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BDC COIN (BDC DANA) Markedsinformation

$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K

--
----

$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

Den nuværende markedsværdi på BDC COIN er $ 6.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BDC DANA er 999.78M, med et samlet udbud på 999779145.088568. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.76K.

BDC COIN (BDC DANA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BDC COIN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BDC COIN til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BDC COIN til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BDC COIN til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.27%
30 dage$ 0-86.68%
60 dage$ 0-99.76%
90 dage$ 0--

Hvad er BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BDC COIN (BDC DANA) Ressource

Officiel hjemmeside

BDC COIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BDC COIN (BDC DANA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BDC COIN (BDC DANA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BDC COIN.

Tjek BDC COIN prisprediktion nu!

BDC DANA til lokale valutaer

BDC COIN (BDC DANA) Tokenomics

At forstå tokenomics for BDC COIN (BDC DANA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BDC DANA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BDC COIN (BDC DANA)

Hvor meget er BDC COIN (BDC DANA) værd i dag?
Den direkte BDC DANA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BDC DANA til USD pris?
Den aktuelle pris på BDC DANAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BDC COIN?
Markedsværdien for BDC DANA er $ 6.76K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BDC DANA?
Den cirkulerende forsyning af BDC DANA er 999.78M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BDC DANA?
BDC DANA opnåede en ATH-pris på 0.01070641 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BDC DANA?
BDC DANA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BDC DANA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BDC DANA er -- USD.
Bliver BDC DANA højere i år?
BDC DANA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BDC DANA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
BDC COIN (BDC DANA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

