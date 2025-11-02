BDC COIN (BDC DANA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.17% Prisændring (1D) -1.27% Prisændring (7D) -2.70% Prisændring (7D) -2.70%

BDC COIN (BDC DANA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BDC DANA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BDC DANAs højeste pris nogensinde er $ 0.01070641, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BDC DANA har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -1.27% i løbet af 24 timer og -2.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BDC COIN (BDC DANA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Cirkulationsforsyning 999.78M 999.78M 999.78M Samlet Udbud 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

Den nuværende markedsværdi på BDC COIN er $ 6.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BDC DANA er 999.78M, med et samlet udbud på 999779145.088568. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.76K.