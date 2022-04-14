Bazed Games (BAZED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bazed Games (BAZED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bazed Games (BAZED) Information Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination. Officiel hjemmeside: https://bazed.games/ Hvidbog: https://docs.bazed.games/ Køb BAZED nu!

Bazed Games (BAZED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bazed Games (BAZED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Samlet udbud $ 76.39M $ 76.39M $ 76.39M Cirkulerende forsyning $ 76.39M $ 76.39M $ 76.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Alle tiders Høj: $ 0.516385 $ 0.516385 $ 0.516385 Alle tiders Lav: $ 0.0050751 $ 0.0050751 $ 0.0050751 Nuværende pris: $ 0.082872 $ 0.082872 $ 0.082872 Få mere at vide om Bazed Games (BAZED) pris

Bazed Games (BAZED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bazed Games (BAZED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAZED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAZED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAZED's tokenomics, kan du udforske BAZED tokens live-pris!

