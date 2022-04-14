BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BasisOS by Virtuals (BIOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BasisOS by Virtuals (BIOS) Information Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans. Officiel hjemmeside: https://basisos.org/ Hvidbog: https://whitepaper.basisos.org/ Køb BIOS nu!

BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BasisOS by Virtuals (BIOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 540.00M $ 540.00M $ 540.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Alle tiders Høj: $ 0.03708567 $ 0.03708567 $ 0.03708567 Alle tiders Lav: $ 0.00106073 $ 0.00106073 $ 0.00106073 Nuværende pris: $ 0.00355532 $ 0.00355532 $ 0.00355532 Få mere at vide om BasisOS by Virtuals (BIOS) pris

BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BasisOS by Virtuals (BIOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIOS's tokenomics, kan du udforske BIOS tokens live-pris!

