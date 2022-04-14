BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i BASEY AI Agent (BASEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BASEY AI Agent (BASEY) Information Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape. Officiel hjemmeside: https://basey.ai

BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BASEY AI Agent (BASEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.17K $ 18.17K $ 18.17K Samlet udbud $ 989.95M $ 989.95M $ 989.95M Cirkulerende forsyning $ 989.95M $ 989.95M $ 989.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.17K $ 18.17K $ 18.17K Alle tiders Høj: $ 0.00216431 $ 0.00216431 $ 0.00216431 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BASEY AI Agent (BASEY) pris

BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BASEY AI Agent (BASEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BASEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BASEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BASEY's tokenomics, kan du udforske BASEY tokens live-pris!

