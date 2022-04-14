Based Hotdog (BOTDOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Based Hotdog (BOTDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Based Hotdog (BOTDOG) Information $BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership. Officiel hjemmeside: https://toekn.com/BOTDOG Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1f8t8vzLjS0jRx8z93kbf_QoAeAW29ukL4DyKNqaHL9g/edit?usp=sharing Køb BOTDOG nu!

Based Hotdog (BOTDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based Hotdog (BOTDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.39K $ 67.39K $ 67.39K Samlet udbud $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Cirkulerende forsyning $ 978.14M $ 978.14M $ 978.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.20K $ 68.20K $ 68.20K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Based Hotdog (BOTDOG) pris

Based Hotdog (BOTDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based Hotdog (BOTDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOTDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOTDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOTDOG's tokenomics, kan du udforske BOTDOG tokens live-pris!

