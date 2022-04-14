Based Beast Coin (BEAST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Based Beast Coin (BEAST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Based Beast Coin (BEAST) Information Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. Officiel hjemmeside: https://www.basedbeastcoin.com/ Køb BEAST nu!

Based Beast Coin (BEAST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based Beast Coin (BEAST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 175.60K $ 175.60K $ 175.60K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 175.60K $ 175.60K $ 175.60K Alle tiders Høj: $ 0.075244 $ 0.075244 $ 0.075244 Alle tiders Lav: $ 0.00711498 $ 0.00711498 $ 0.00711498 Nuværende pris: $ 0.01756042 $ 0.01756042 $ 0.01756042 Få mere at vide om Based Beast Coin (BEAST) pris

Based Beast Coin (BEAST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based Beast Coin (BEAST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEAST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEAST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEAST's tokenomics, kan du udforske BEAST tokens live-pris!

BEAST Prisprediktion Vil du vide, hvor BEAST måske er på vej hen? Vores BEAST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

