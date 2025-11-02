Baseball Thief (KAREN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.74% Prisændring (7D) -5.92% Prisændring (7D) -5.92%

Baseball Thief (KAREN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KAREN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KARENs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KAREN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.74% i løbet af 24 timer og -5.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baseball Thief (KAREN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Cirkulationsforsyning 999.00M 999.00M 999.00M Samlet Udbud 999,001,063.678762 999,001,063.678762 999,001,063.678762

Den nuværende markedsværdi på Baseball Thief er $ 5.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KAREN er 999.00M, med et samlet udbud på 999001063.678762. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.32K.