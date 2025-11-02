Base Velocimeter (BVM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00331958 $ 0.00331958 $ 0.00331958 24H lav $ 0.00340011 $ 0.00340011 $ 0.00340011 24H høj 24H lav $ 0.00331958$ 0.00331958 $ 0.00331958 24H høj $ 0.00340011$ 0.00340011 $ 0.00340011 All Time High $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 Laveste pris $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) +1.82% Prisændring (7D) -7.28% Prisændring (7D) -7.28%

Base Velocimeter (BVM) realtidsprisen er $0.00339624. I løbet af de sidste 24 timer har BVM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00331958 og et højdepunkt på $ 0.00340011, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BVMs højeste pris nogensinde er $ 0.787331, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00138317.

Når det gælder kortsigtet performance, BVM har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +1.82% i løbet af 24 timer og -7.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Base Velocimeter (BVM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 51.22K$ 51.22K $ 51.22K Cirkulationsforsyning 5.78M 5.78M 5.78M Samlet Udbud 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907

Den nuværende markedsværdi på Base Velocimeter er $ 19.65K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BVM er 5.78M, med et samlet udbud på 15080484.71884907. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 51.22K.