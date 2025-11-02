UdvekslingDEX+
Den direkte Base Velocimeter pris i dag er 0.00339624 USD. Følg med i realtid BVM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BVM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BVM

BVM Prisinfo

Hvad er BVM

BVM Officiel hjemmeside

BVM Tokenomics

BVM Prisprognose

Base Velocimeter Logo

Base Velocimeter Pris (BVM)

Ikke noteret

1 BVM til USD direkte pris:

$0.00339624
+1.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Base Velocimeter (BVM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:26:58 (UTC+8)

Base Velocimeter (BVM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00331958
24H lav
$ 0.00340011
24H høj

$ 0.00331958
$ 0.00340011
$ 0.787331
$ 0.00138317
-0.06%

+1.82%

-7.28%

-7.28%

Base Velocimeter (BVM) realtidsprisen er $0.00339624. I løbet af de sidste 24 timer har BVM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00331958 og et højdepunkt på $ 0.00340011, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BVMs højeste pris nogensinde er $ 0.787331, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00138317.

Når det gælder kortsigtet performance, BVM har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +1.82% i løbet af 24 timer og -7.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Base Velocimeter (BVM) Markedsinformation

$ 19.65K
--
$ 51.22K
5.78M
15,080,484.71884907
Den nuværende markedsværdi på Base Velocimeter er $ 19.65K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BVM er 5.78M, med et samlet udbud på 15080484.71884907. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 51.22K.

Base Velocimeter (BVM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Base Velocimeter til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Base Velocimeter til USD $ -0.0017974151.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Base Velocimeter til USD $ +0.0031193411.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Base Velocimeter til USD $ +0.0019873112606938392.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.82%
30 dage$ -0.0017974151-52.92%
60 dage$ +0.0031193411+91.85%
90 dage$ +0.0019873112606938392+141.05%

Hvad er Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Base Velocimeter (BVM) Ressource

Officiel hjemmeside

Base Velocimeter Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Base Velocimeter (BVM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Base Velocimeter (BVM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Base Velocimeter.

Tjek Base Velocimeter prisprediktion nu!

BVM til lokale valutaer

Base Velocimeter (BVM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Base Velocimeter (BVM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BVM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Base Velocimeter (BVM)

Hvor meget er Base Velocimeter (BVM) værd i dag?
Den direkte BVM pris i USD er 0.00339624 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BVM til USD pris?
Den aktuelle pris på BVMtil USD er $ 0.00339624. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Base Velocimeter?
Markedsværdien for BVM er $ 19.65K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BVM?
Den cirkulerende forsyning af BVM er 5.78M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BVM?
BVM opnåede en ATH-pris på 0.787331 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BVM?
BVM så en ATL-pris på 0.00138317 USD.
Hvad er handelsvolumen for BVM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BVM er -- USD.
Bliver BVM højere i år?
BVM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BVM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Base Velocimeter (BVM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

