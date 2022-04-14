Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Information Officiel hjemmeside: https://zora.co/coin/base:0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Alle tiders Høj: $ 0.02107695 $ 0.02107695 $ 0.02107695 Alle tiders Lav: $ 0.00102246 $ 0.00102246 $ 0.00102246 Nuværende pris: $ 0.00435918 $ 0.00435918 $ 0.00435918 Få mere at vide om Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) pris

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BASEISFOREVERYONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BASEISFOREVERYONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BASEISFOREVERYONE's tokenomics, kan du udforske BASEISFOREVERYONE tokens live-pris!

BASEISFOREVERYONE Prisprediktion Vil du vide, hvor BASEISFOREVERYONE måske er på vej hen? Vores BASEISFOREVERYONE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

