Base Carbon Tonne (BCT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.243813 $ 0.243813 $ 0.243813 24H lav $ 0.25295 $ 0.25295 $ 0.25295 24H høj 24H lav $ 0.243813$ 0.243813 $ 0.243813 24H høj $ 0.25295$ 0.25295 $ 0.25295 All Time High $ 8.6$ 8.6 $ 8.6 Laveste pris $ 0.145607$ 0.145607 $ 0.145607 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -3.49% Prisændring (7D) -1.82% Prisændring (7D) -1.82%

Base Carbon Tonne (BCT) realtidsprisen er $0.243816. I løbet af de sidste 24 timer har BCT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.243813 og et højdepunkt på $ 0.25295, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BCTs højeste pris nogensinde er $ 8.6, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.145607.

Når det gælder kortsigtet performance, BCT har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -3.49% i løbet af 24 timer og -1.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Base Carbon Tonne (BCT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Cirkulationsforsyning 21.11M 21.11M 21.11M Samlet Udbud 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Den nuværende markedsværdi på Base Carbon Tonne er $ 5.15M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BCT er 21.11M, med et samlet udbud på 21106186.28652228. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.15M.