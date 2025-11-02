UdvekslingDEX+
Den direkte Base Carbon Tonne pris i dag er 0.243816 USD. Følg med i realtid BCT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BCT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Base Carbon Tonne Logo

Base Carbon Tonne Pris (BCT)

Base Carbon Tonne (BCT) Prisoplysninger (USD)

Base Carbon Tonne (BCT) realtidsprisen er $0.243816. I løbet af de sidste 24 timer har BCT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.243813 og et højdepunkt på $ 0.25295, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BCTs højeste pris nogensinde er $ 8.6, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.145607.

Når det gælder kortsigtet performance, BCT har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -3.49% i løbet af 24 timer og -1.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Base Carbon Tonne (BCT) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Base Carbon Tonne er $ 5.15M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BCT er 21.11M, med et samlet udbud på 21106186.28652228. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.15M.

Base Carbon Tonne (BCT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Base Carbon Tonne til USD $ -0.0088390159415501.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Base Carbon Tonne til USD $ -0.0147062740.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Base Carbon Tonne til USD $ +0.0571146050.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Base Carbon Tonne til USD $ +0.08501889088076466.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0088390159415501-3.49%
30 dage$ -0.0147062740-6.03%
60 dage$ +0.0571146050+23.43%
90 dage$ +0.08501889088076466+53.54%

Hvad er Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Base Carbon Tonne (BCT) Ressource

Base Carbon Tonne Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Base Carbon Tonne (BCT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Base Carbon Tonne (BCT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Base Carbon Tonne.

Tjek Base Carbon Tonne prisprediktion nu!

BCT til lokale valutaer

Base Carbon Tonne (BCT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Base Carbon Tonne (BCT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BCT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Base Carbon Tonne (BCT)

Hvor meget er Base Carbon Tonne (BCT) værd i dag?
Den direkte BCT pris i USD er 0.243816 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BCT til USD pris?
Den aktuelle pris på BCTtil USD er $ 0.243816. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Base Carbon Tonne?
Markedsværdien for BCT er $ 5.15M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BCT?
Den cirkulerende forsyning af BCT er 21.11M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BCT?
BCT opnåede en ATH-pris på 8.6 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BCT?
BCT så en ATL-pris på 0.145607 USD.
Hvad er handelsvolumen for BCT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BCT er -- USD.
Bliver BCT højere i år?
BCT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BCT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

