Barter (BRTR) Information Digital platform for barter, auction and direct trading for digital and real assets Officiel hjemmeside: https://smartplace.barter.company

Barter (BRTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Barter (BRTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.33K $ 1.33K $ 1.33K Samlet udbud $ 17.50M $ 17.50M $ 17.50M Cirkulerende forsyning $ 783.38K $ 783.38K $ 783.38K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.77K $ 29.77K $ 29.77K Alle tiders Høj: $ 0.055434 $ 0.055434 $ 0.055434 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00170086 $ 0.00170086 $ 0.00170086 Få mere at vide om Barter (BRTR) pris

Barter (BRTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Barter (BRTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRTR's tokenomics, kan du udforske BRTR tokens live-pris!

BRTR Prisprediktion Vil du vide, hvor BRTR måske er på vej hen? Vores BRTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRTR Tokens prisprediktion nu!

