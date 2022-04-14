Barry the badger (BARRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Barry the badger (BARRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Barry the badger (BARRY) Information Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Officiel hjemmeside: https://www.barrythebadger.io/ Køb BARRY nu!

Barry the badger (BARRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Barry the badger (BARRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 540.74K $ 540.74K $ 540.74K Samlet udbud $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M Cirkulerende forsyning $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 540.74K $ 540.74K $ 540.74K Alle tiders Høj: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00056818 $ 0.00056818 $ 0.00056818 Få mere at vide om Barry the badger (BARRY) pris

Barry the badger (BARRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Barry the badger (BARRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BARRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BARRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BARRY's tokenomics, kan du udforske BARRY tokens live-pris!

