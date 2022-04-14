Barking Dog (BARK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Barking Dog (BARK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Barking Dog (BARK) Information

Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back
The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly.

Officiel hjemmeside:
https://barkingdogonsol.xyz/

Barking Dog (BARK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Barking Dog (BARK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.95K
Samlet udbud
$ 994.42M
Cirkulerende forsyning
$ 994.42M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 10.95K
Alle tiders Høj:
$ 0.00119461
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Barking Dog (BARK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Barking Dog (BARK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BARK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BARK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BARK's tokenomics, kan du udforske BARK tokens live-pris!

BARK Prisprediktion

Vil du vide, hvor BARK måske er på vej hen? Vores BARK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.