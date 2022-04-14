Barking Dog (BARK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Barking Dog (BARK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Barking Dog (BARK) Information Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back

The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly. Officiel hjemmeside: https://barkingdogonsol.xyz/ Køb BARK nu!

Barking Dog (BARK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Barking Dog (BARK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Samlet udbud $ 994.42M $ 994.42M $ 994.42M Cirkulerende forsyning $ 994.42M $ 994.42M $ 994.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Alle tiders Høj: $ 0.00119461 $ 0.00119461 $ 0.00119461 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Barking Dog (BARK) pris

Barking Dog (BARK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Barking Dog (BARK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BARK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BARK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BARK's tokenomics, kan du udforske BARK tokens live-pris!

BARK Prisprediktion Vil du vide, hvor BARK måske er på vej hen? Vores BARK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BARK Tokens prisprediktion nu!

