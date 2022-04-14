Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Information The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Officiel hjemmeside: http://trulyadog.com Køb PAWSY nu!

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.67K $ 50.67K $ 50.67K Samlet udbud $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M Cirkulerende forsyning $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.67K $ 50.67K $ 50.67K Alle tiders Høj: $ 0.00314896 $ 0.00314896 $ 0.00314896 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) pris

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAWSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAWSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAWSY's tokenomics, kan du udforske PAWSY tokens live-pris!

PAWSY Prisprediktion Vil du vide, hvor PAWSY måske er på vej hen? Vores PAWSY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PAWSY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!