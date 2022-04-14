Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Information Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO. Officiel hjemmeside: https://www.baolongsol.xyz/ Køb BAOLONG nu!

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.10K $ 46.10K $ 46.10K Samlet udbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.10K $ 46.10K $ 46.10K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) pris

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAOLONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAOLONG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAOLONG's tokenomics, kan du udforske BAOLONG tokens live-pris!

