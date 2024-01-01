BaoBaoSol (BAOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BaoBaoSol (BAOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BaoBaoSol (BAOS) Information BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt. Officiel hjemmeside: https://BaoBaoSol.com Hvidbog: https://baobaosol.com/wp-content/uploads/2024/01/BAOS_whitepaper.pdf Køb BAOS nu!

BaoBaoSol (BAOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BaoBaoSol (BAOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 194.29K Samlet udbud $ 999.07M Cirkulerende forsyning $ 999.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 194.29K Alle tiders Høj: $ 0.00413948 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019447 Få mere at vide om BaoBaoSol (BAOS) pris

BaoBaoSol (BAOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BaoBaoSol (BAOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAOS's tokenomics, kan du udforske BAOS tokens live-pris!

BAOS Prisprediktion Vil du vide, hvor BAOS måske er på vej hen? Vores BAOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAOS Tokens prisprediktion nu!

