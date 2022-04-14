Bao Finance (BAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bao Finance (BAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bao Finance (BAO) Information Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Officiel hjemmeside: https://bao.finance/ Køb BAO nu!

Bao Finance (BAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bao Finance (BAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 66.50K $ 66.50K $ 66.50K Samlet udbud $ 984.37B $ 984.37B $ 984.37B Cirkulerende forsyning $ 73.37B $ 73.37B $ 73.37B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 892.26K $ 892.26K $ 892.26K Alle tiders Høj: $ 0.00317406 $ 0.00317406 $ 0.00317406 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bao Finance (BAO) pris

Bao Finance (BAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bao Finance (BAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAO's tokenomics, kan du udforske BAO tokens live-pris!

