BankrStrategy (BNKSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000874 $ 0.00000874 $ 0.00000874 24H lav $ 0.00000886 $ 0.00000886 $ 0.00000886 24H høj 24H lav $ 0.00000874$ 0.00000874 $ 0.00000874 24H høj $ 0.00000886$ 0.00000886 $ 0.00000886 All Time High $ 0.00011966$ 0.00011966 $ 0.00011966 Laveste pris $ 0.00000867$ 0.00000867 $ 0.00000867 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) -0.14% Prisændring (7D) -33.50% Prisændring (7D) -33.50%

BankrStrategy (BNKSTR) realtidsprisen er $0.00000878. I løbet af de sidste 24 timer har BNKSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000874 og et højdepunkt på $ 0.00000886, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNKSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.00011966, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000867.

Når det gælder kortsigtet performance, BNKSTR har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -0.14% i løbet af 24 timer og -33.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BankrStrategy (BNKSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Cirkulationsforsyning 941.85M 941.85M 941.85M Samlet Udbud 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316

Den nuværende markedsværdi på BankrStrategy er $ 8.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNKSTR er 941.85M, med et samlet udbud på 941845405.3788316. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.27K.