Bankless BED Index (BED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bankless BED Index (BED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bankless BED Index (BED) Information Officiel hjemmeside: https://indexcoop.com/bankless-bed-index

Bankless BED Index (BED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bankless BED Index (BED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 998.64K $ 998.64K $ 998.64K Samlet udbud $ 5.50K $ 5.50K $ 5.50K Cirkulerende forsyning $ 5.50K $ 5.50K $ 5.50K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 998.64K $ 998.64K $ 998.64K Alle tiders Høj: $ 198.73 $ 198.73 $ 198.73 Alle tiders Lav: $ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 Nuværende pris: $ 182.25 $ 182.25 $ 182.25 Få mere at vide om Bankless BED Index (BED) pris

Bankless BED Index (BED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bankless BED Index (BED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BED's tokenomics, kan du udforske BED tokens live-pris!

BED Prisprediktion Vil du vide, hvor BED måske er på vej hen? Vores BED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BED Tokens prisprediktion nu!

