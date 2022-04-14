BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i BangChain AI (BANGCHAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BangChain AI (BANGCHAIN) Information COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment. Officiel hjemmeside: https://www.orifice.store/ Køb BANGCHAIN nu!

BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BangChain AI (BANGCHAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 421.81K $ 421.81K $ 421.81K Samlet udbud $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Cirkulerende forsyning $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 421.81K $ 421.81K $ 421.81K Alle tiders Høj: $ 0.00453387 $ 0.00453387 $ 0.00453387 Alle tiders Lav: $ 0.00018582 $ 0.00018582 $ 0.00018582 Nuværende pris: $ 0.00042786 $ 0.00042786 $ 0.00042786 Få mere at vide om BangChain AI (BANGCHAIN) pris

BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BangChain AI (BANGCHAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BANGCHAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BANGCHAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BANGCHAIN's tokenomics, kan du udforske BANGCHAIN tokens live-pris!

BANGCHAIN Prisprediktion
Vil du vide, hvor BANGCHAIN måske er på vej hen? Vores BANGCHAIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

