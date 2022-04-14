Bandit on Base (BANDIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bandit on Base (BANDIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bandit on Base (BANDIT) Information Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://banditonbase.com/ Køb BANDIT nu!

Bandit on Base (BANDIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bandit on Base (BANDIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 81.72K $ 81.72K $ 81.72K Samlet udbud $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B Cirkulerende forsyning $ 7.88B $ 7.88B $ 7.88B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.60K $ 100.60K $ 100.60K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bandit on Base (BANDIT) pris

Bandit on Base (BANDIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bandit on Base (BANDIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BANDIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BANDIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BANDIT's tokenomics, kan du udforske BANDIT tokens live-pris!

BANDIT Prisprediktion Vil du vide, hvor BANDIT måske er på vej hen? Vores BANDIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BANDIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!