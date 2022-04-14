Bamboo on Base (BAMBOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bamboo on Base (BAMBOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bamboo on Base (BAMBOO) Information This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community. Officiel hjemmeside: https://www.bamboo.meme/ Køb BAMBOO nu!

Bamboo on Base (BAMBOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bamboo on Base (BAMBOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Alle tiders Høj: $ 0.04278792 $ 0.04278792 $ 0.04278792 Alle tiders Lav: $ 0.00345168 $ 0.00345168 $ 0.00345168 Nuværende pris: $ 0.00410075 $ 0.00410075 $ 0.00410075 Få mere at vide om Bamboo on Base (BAMBOO) pris

Bamboo on Base (BAMBOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bamboo on Base (BAMBOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAMBOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAMBOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAMBOO's tokenomics, kan du udforske BAMBOO tokens live-pris!

