BAM by Scotty (BAM) Information $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 Køb BAM nu!

BAM by Scotty (BAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BAM by Scotty (BAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 116.16K $ 116.16K $ 116.16K Samlet udbud $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Cirkulerende forsyning $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 116.16K $ 116.16K $ 116.16K Alle tiders Høj: $ 0.00180516 $ 0.00180516 $ 0.00180516 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011689 $ 0.00011689 $ 0.00011689 Få mere at vide om BAM by Scotty (BAM) pris

BAM by Scotty (BAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BAM by Scotty (BAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAM's tokenomics, kan du udforske BAM tokens live-pris!

