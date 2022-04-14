BALTO (BALTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i BALTO (BALTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BALTO (BALTO) Information Balto memetoken is inspired by the legendary sled dog, Balto, who braved the harshest conditions to deliver life-saving medicine. Just like its namesake, Balto is here to lead the pack in the crypto world with courage and determination! Balto embodies the spirit of bravery and resilience, making it a symbol of hope and strength in the crypto community. Read more about who was BALTO in real life on https://en.wikipedia.org/wiki/Balto Officiel hjemmeside: https://baltotoken.net/ Køb BALTO nu!

BALTO (BALTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BALTO (BALTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 231.59K $ 231.59K $ 231.59K Samlet udbud $ 359.02B $ 359.02B $ 359.02B Cirkulerende forsyning $ 359.02B $ 359.02B $ 359.02B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 231.59K $ 231.59K $ 231.59K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BALTO (BALTO) pris

BALTO (BALTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BALTO (BALTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BALTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BALTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BALTO's tokenomics, kan du udforske BALTO tokens live-pris!

