Balsa MM Fund (BMMF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.075447 24H lav $ 0.075556 24H høj All Time High $ 0.075679 Laveste pris $ 0.070272 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) +0.43%

Balsa MM Fund (BMMF) realtidsprisen er $0.075514. I løbet af de sidste 24 timer har BMMF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.075447 og et højdepunkt på $ 0.075556, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BMMFs højeste pris nogensinde er $ 0.075679, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.070272.

Når det gælder kortsigtet performance, BMMF har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og +0.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Balsa MM Fund (BMMF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.78M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.78M Cirkulationsforsyning 50.05M Samlet Udbud 50,046,307.28985915

Den nuværende markedsværdi på Balsa MM Fund er $ 3.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BMMF er 50.05M, med et samlet udbud på 50046307.28985915. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.78M.