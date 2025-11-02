UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Balsa MM Fund pris i dag er 0.075514 USD. Følg med i realtid BMMF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BMMF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Balsa MM Fund pris i dag er 0.075514 USD. Følg med i realtid BMMF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BMMF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BMMF

BMMF Prisinfo

Hvad er BMMF

BMMF Officiel hjemmeside

BMMF Tokenomics

BMMF Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Balsa MM Fund Logo

Balsa MM Fund Pris (BMMF)

Ikke noteret

1 BMMF til USD direkte pris:

$0.075514
$0.075514$0.075514
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Balsa MM Fund (BMMF) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:58:39 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.075447
$ 0.075447$ 0.075447
24H lav
$ 0.075556
$ 0.075556$ 0.075556
24H høj

$ 0.075447
$ 0.075447$ 0.075447

$ 0.075556
$ 0.075556$ 0.075556

$ 0.075679
$ 0.075679$ 0.075679

$ 0.070272
$ 0.070272$ 0.070272

--

+0.01%

+0.43%

+0.43%

Balsa MM Fund (BMMF) realtidsprisen er $0.075514. I løbet af de sidste 24 timer har BMMF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.075447 og et højdepunkt på $ 0.075556, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BMMFs højeste pris nogensinde er $ 0.075679, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.070272.

Når det gælder kortsigtet performance, BMMF har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og +0.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Balsa MM Fund (BMMF) Markedsinformation

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

--
----

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

50.05M
50.05M 50.05M

50,046,307.28985915
50,046,307.28985915 50,046,307.28985915

Den nuværende markedsværdi på Balsa MM Fund er $ 3.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BMMF er 50.05M, med et samlet udbud på 50046307.28985915. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.78M.

Balsa MM Fund (BMMF) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Balsa MM Fund til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Balsa MM Fund til USD $ +0.0028638457.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Balsa MM Fund til USD $ +0.0041467833.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Balsa MM Fund til USD $ +0.00451676031286638.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.01%
30 dage$ +0.0028638457+3.79%
60 dage$ +0.0041467833+5.49%
90 dage$ +0.00451676031286638+6.36%

Hvad er Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Balsa MM Fund (BMMF) Ressource

Officiel hjemmeside

Balsa MM Fund Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Balsa MM Fund (BMMF) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Balsa MM Fund (BMMF) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Balsa MM Fund.

Tjek Balsa MM Fund prisprediktion nu!

BMMF til lokale valutaer

Balsa MM Fund (BMMF) Tokenomics

At forstå tokenomics for Balsa MM Fund (BMMF) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BMMF Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Balsa MM Fund (BMMF)

Hvor meget er Balsa MM Fund (BMMF) værd i dag?
Den direkte BMMF pris i USD er 0.075514 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BMMF til USD pris?
Den aktuelle pris på BMMFtil USD er $ 0.075514. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Balsa MM Fund?
Markedsværdien for BMMF er $ 3.78M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BMMF?
Den cirkulerende forsyning af BMMF er 50.05M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BMMF?
BMMF opnåede en ATH-pris på 0.075679 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BMMF?
BMMF så en ATL-pris på 0.070272 USD.
Hvad er handelsvolumen for BMMF?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BMMF er -- USD.
Bliver BMMF højere i år?
BMMF kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BMMF prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:58:39 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,083.72
$110,083.72$110,083.72

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.41
$3,874.41$3,874.41

-0.54%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02945
$0.02945$0.02945

-1.99%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

-0.16%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,083.72
$110,083.72$110,083.72

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.41
$3,874.41$3,874.41

-0.54%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

-0.16%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.63
$73.63$73.63

+3.83%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.942
$19.942$19.942

+4.37%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07643
$0.07643$0.07643

+52.86%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000350
$0.000350$0.000350

+104.67%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005035
$0.00005035$0.00005035

+71.14%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031378
$0.0031378$0.0031378

+53.83%