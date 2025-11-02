Ballz of Steel (BALLZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00125617 24H høj $ 0.00128569 All Time High $ 0.01151396 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.39% Prisændring (1D) +0.31% Prisændring (7D) -3.66%

Ballz of Steel (BALLZ) realtidsprisen er $0.00127372. I løbet af de sidste 24 timer har BALLZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00125617 og et højdepunkt på $ 0.00128569, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BALLZs højeste pris nogensinde er $ 0.01151396, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BALLZ har ændret sig med -0.39% i løbet af den sidste time, +0.31% i løbet af 24 timer og -3.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ballz of Steel (BALLZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.27M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.27M Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ballz of Steel er $ 1.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BALLZ er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.27M.