Bald World Order (BALD) Information $BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations. Officiel hjemmeside: https://baldworldorder.xyz Køb BALD nu!

Bald World Order (BALD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bald World Order (BALD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.15K $ 10.15K $ 10.15K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.15K $ 10.15K $ 10.15K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bald World Order (BALD) pris

Bald World Order (BALD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bald World Order (BALD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BALD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BALD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BALD's tokenomics, kan du udforske BALD tokens live-pris!

