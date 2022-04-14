BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i BAKENEKO (BAKENEKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BAKENEKO (BAKENEKO) Information BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life. Officiel hjemmeside: https://bakenekobsc.com Køb BAKENEKO nu!

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BAKENEKO (BAKENEKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5,76K Samlet udbud $ 624,89B Cirkulerende forsyning $ 563,19B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6,39K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BAKENEKO (BAKENEKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAKENEKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAKENEKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAKENEKO's tokenomics, kan du udforske BAKENEKO tokens live-pris!

