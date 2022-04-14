bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomics Få vigtig indsigt i bAInance Labs (BAINANCE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

bAInance Labs (BAINANCE) Information bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Officiel hjemmeside: https://bainancelabs.com Køb BAINANCE nu!

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bAInance Labs (BAINANCE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 234.50K $ 234.50K $ 234.50K Samlet udbud $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerende forsyning $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 234.50K $ 234.50K $ 234.50K Alle tiders Høj: $ 0.00451067 $ 0.00451067 $ 0.00451067 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00021318 $ 0.00021318 $ 0.00021318 Få mere at vide om bAInance Labs (BAINANCE) pris

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for bAInance Labs (BAINANCE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAINANCE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAINANCE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAINANCE's tokenomics, kan du udforske BAINANCE tokens live-pris!

