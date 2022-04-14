bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomics

bAInance Labs (BAINANCE) Information

bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents

bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health.

bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.

https://bainancelabs.com

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bAInance Labs (BAINANCE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 234.50K
Samlet udbud
$ 1.10B
Cirkulerende forsyning
$ 1.10B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 234.50K
Alle tiders Høj:
$ 0.00451067
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00021318
bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for bAInance Labs (BAINANCE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BAINANCE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BAINANCE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BAINANCE's tokenomics, kan du udforske BAINANCE tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.