Den direkte BAI Stablecoin pris i dag er 1.029 USD. Følg med i realtid BAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BAI

BAI Prisinfo

Hvad er BAI

BAI Officiel hjemmeside

BAI Tokenomics

BAI Prisprognose

BAI Stablecoin Logo

BAI Stablecoin Pris (BAI)

Ikke noteret

1 BAI til USD direkte pris:

$1.029
+1.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
BAI Stablecoin (BAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:58:11 (UTC+8)

BAI Stablecoin (BAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.01
24H lav
$ 1.029
24H høj

$ 1.01
$ 1.029
$ 1.45
$ 0.814914
-0.04%

+1.81%

-5.44%

-5.44%

BAI Stablecoin (BAI) realtidsprisen er $1.029. I løbet af de sidste 24 timer har BAI handlet mellem et lavpunkt på $ 1.01 og et højdepunkt på $ 1.029, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAIs højeste pris nogensinde er $ 1.45, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.814914.

Når det gælder kortsigtet performance, BAI har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +1.81% i løbet af 24 timer og -5.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BAI Stablecoin (BAI) Markedsinformation

$ 238.90K
--
$ 238.90K
232.35K
232,346.6672308294
Den nuværende markedsværdi på BAI Stablecoin er $ 238.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAI er 232.35K, med et samlet udbud på 232346.6672308294. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 238.90K.

BAI Stablecoin (BAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BAI Stablecoin til USD $ +0.01829112.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BAI Stablecoin til USD $ +0.0237475707.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BAI Stablecoin til USD $ -0.0290316915.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BAI Stablecoin til USD $ +0.0376664759772926.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.01829112+1.81%
30 dage$ +0.0237475707+2.31%
60 dage$ -0.0290316915-2.82%
90 dage$ +0.0376664759772926+3.80%

Hvad er BAI Stablecoin (BAI)

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BAI Stablecoin (BAI) Ressource

Officiel hjemmeside

BAI Stablecoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BAI Stablecoin (BAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BAI Stablecoin (BAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BAI Stablecoin.

Tjek BAI Stablecoin prisprediktion nu!

BAI til lokale valutaer

BAI Stablecoin (BAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for BAI Stablecoin (BAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BAI Stablecoin (BAI)

Hvor meget er BAI Stablecoin (BAI) værd i dag?
Den direkte BAI pris i USD er 1.029 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BAI til USD pris?
Den aktuelle pris på BAItil USD er $ 1.029. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BAI Stablecoin?
Markedsværdien for BAI er $ 238.90K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BAI?
Den cirkulerende forsyning af BAI er 232.35K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BAI?
BAI opnåede en ATH-pris på 1.45 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BAI?
BAI så en ATL-pris på 0.814914 USD.
Hvad er handelsvolumen for BAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BAI er -- USD.
Bliver BAI højere i år?
BAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
BAI Stablecoin (BAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

