BAI Stablecoin (BAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24H lav $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24H høj 24H lav $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 24H høj $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 All Time High $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Laveste pris $ 0.814914$ 0.814914 $ 0.814914 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) +1.81% Prisændring (7D) -5.44% Prisændring (7D) -5.44%

BAI Stablecoin (BAI) realtidsprisen er $1.029. I løbet af de sidste 24 timer har BAI handlet mellem et lavpunkt på $ 1.01 og et højdepunkt på $ 1.029, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAIs højeste pris nogensinde er $ 1.45, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.814914.

Når det gælder kortsigtet performance, BAI har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +1.81% i løbet af 24 timer og -5.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BAI Stablecoin (BAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 238.90K$ 238.90K $ 238.90K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 238.90K$ 238.90K $ 238.90K Cirkulationsforsyning 232.35K 232.35K 232.35K Samlet Udbud 232,346.6672308294 232,346.6672308294 232,346.6672308294

Den nuværende markedsværdi på BAI Stablecoin er $ 238.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAI er 232.35K, med et samlet udbud på 232346.6672308294. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 238.90K.