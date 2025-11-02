UdvekslingDEX+
Køb krypto
Den direkte Bag on Bonk pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BAG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BAG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BAG

BAG Prisinfo

Hvad er BAG

BAG Officiel hjemmeside

BAG Tokenomics

BAG Prisprognose

Bag on Bonk Pris (BAG)

Ikke noteret

1 BAG til USD direkte pris:

$0.00023798
$0.00023798
-1.50%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Bag on Bonk (BAG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:58:04 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0010115
$ 0.0010115

$ 0
$ 0

+0.61%

-1.56%

+2.96%

+2.96%

Bag on Bonk (BAG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BAG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAGs højeste pris nogensinde er $ 0.0010115, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BAG har ændret sig med +0.61% i løbet af den sidste time, -1.56% i løbet af 24 timer og +2.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bag on Bonk (BAG) Markedsinformation

$ 236.54K
$ 236.54K

--
--

$ 236.54K
$ 236.54K

999.81M
999.81M

999,811,586.312777
999,811,586.312777

Den nuværende markedsværdi på Bag on Bonk er $ 236.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAG er 999.81M, med et samlet udbud på 999811586.312777. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 236.54K.

Bag on Bonk (BAG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Bag on Bonk til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bag on Bonk til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bag on Bonk til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bag on Bonk til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.56%
30 dage$ 0-37.10%
60 dage$ 0-70.41%
90 dage$ 0--

Hvad er Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Bag on Bonk (BAG) Ressource

Officiel hjemmeside

Bag on Bonk Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bag on Bonk (BAG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bag on Bonk (BAG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bag on Bonk.

Tjek Bag on Bonk prisprediktion nu!

BAG til lokale valutaer

Bag on Bonk (BAG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bag on Bonk (BAG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BAG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Bag on Bonk (BAG)

Hvor meget er Bag on Bonk (BAG) værd i dag?
Den direkte BAG pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BAG til USD pris?
Den aktuelle pris på BAGtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bag on Bonk?
Markedsværdien for BAG er $ 236.54K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BAG?
Den cirkulerende forsyning af BAG er 999.81M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BAG?
BAG opnåede en ATH-pris på 0.0010115 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BAG?
BAG så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BAG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BAG er -- USD.
Bliver BAG højere i år?
BAG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BAG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:58:04 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,083.69

$3,874.42

$0.02932

$186.18

$1.0002

$110,083.69

$3,874.42

$186.18

$73.70

$19.920

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07643

$0.000000000000000000000018

$0.000350

$0.00005050

$0.0022

$0.0032685

