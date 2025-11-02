Bag on Bonk (BAG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.61% Prisændring (1D) -1.56% Prisændring (7D) +2.96% Prisændring (7D) +2.96%

Bag on Bonk (BAG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BAG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAGs højeste pris nogensinde er $ 0.0010115, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BAG har ændret sig med +0.61% i løbet af den sidste time, -1.56% i løbet af 24 timer og +2.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bag on Bonk (BAG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 236.54K$ 236.54K $ 236.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 236.54K$ 236.54K $ 236.54K Cirkulationsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Samlet Udbud 999,811,586.312777 999,811,586.312777 999,811,586.312777

Den nuværende markedsværdi på Bag on Bonk er $ 236.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAG er 999.81M, med et samlet udbud på 999811586.312777. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 236.54K.