UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Backbone Labs Staked LUNA pris i dag er 0.141744 USD. Følg med i realtid BLUNA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BLUNA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Backbone Labs Staked LUNA pris i dag er 0.141744 USD. Følg med i realtid BLUNA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BLUNA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BLUNA

BLUNA Prisinfo

Hvad er BLUNA

BLUNA Officiel hjemmeside

BLUNA Tokenomics

BLUNA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Backbone Labs Staked LUNA Logo

Backbone Labs Staked LUNA Pris (BLUNA)

Ikke noteret

1 BLUNA til USD direkte pris:

$0.141744
$0.141744$0.141744
+0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:57:40 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.140057
$ 0.140057$ 0.140057
24H lav
$ 0.142953
$ 0.142953$ 0.142953
24H høj

$ 0.140057
$ 0.140057$ 0.140057

$ 0.142953
$ 0.142953$ 0.142953

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 0.061061
$ 0.061061$ 0.061061

0.00%

+0.14%

-6.39%

-6.39%

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) realtidsprisen er $0.141744. I løbet af de sidste 24 timer har BLUNA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.140057 og et højdepunkt på $ 0.142953, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLUNAs højeste pris nogensinde er $ 2.21, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.061061.

Når det gælder kortsigtet performance, BLUNA har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.14% i løbet af 24 timer og -6.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Markedsinformation

$ 209.95K
$ 209.95K$ 209.95K

--
----

$ 209.95K
$ 209.95K$ 209.95K

1.48M
1.48M 1.48M

1,481,207.229598
1,481,207.229598 1,481,207.229598

Den nuværende markedsværdi på Backbone Labs Staked LUNA er $ 209.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLUNA er 1.48M, med et samlet udbud på 1481207.229598. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 209.95K.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Backbone Labs Staked LUNA til USD $ +0.00019698.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Backbone Labs Staked LUNA til USD $ -0.0500997144.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Backbone Labs Staked LUNA til USD $ -0.1199201440.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Backbone Labs Staked LUNA til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00019698+0.14%
30 dage$ -0.0500997144-35.34%
60 dage$ -0.1199201440-84.60%
90 dage$ 0--

Hvad er Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ressource

Officiel hjemmeside

Backbone Labs Staked LUNA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Backbone Labs Staked LUNA.

Tjek Backbone Labs Staked LUNA prisprediktion nu!

BLUNA til lokale valutaer

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BLUNA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Hvor meget er Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) værd i dag?
Den direkte BLUNA pris i USD er 0.141744 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BLUNA til USD pris?
Den aktuelle pris på BLUNAtil USD er $ 0.141744. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Backbone Labs Staked LUNA?
Markedsværdien for BLUNA er $ 209.95K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BLUNA?
Den cirkulerende forsyning af BLUNA er 1.48M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BLUNA?
BLUNA opnåede en ATH-pris på 2.21 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BLUNA?
BLUNA så en ATL-pris på 0.061061 USD.
Hvad er handelsvolumen for BLUNA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BLUNA er -- USD.
Bliver BLUNA højere i år?
BLUNA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BLUNA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:57:40 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,089.48
$110,089.48$110,089.48

-0.17%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,875.12
$3,875.12$3,875.12

-0.52%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02932
$0.02932$0.02932

-2.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.24
$186.24$186.24

-0.09%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,089.48
$110,089.48$110,089.48

-0.17%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,875.12
$3,875.12$3,875.12

-0.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.24
$186.24$186.24

-0.09%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.80
$73.80$73.80

+4.07%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.909
$19.909$19.909

+4.20%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07620
$0.07620$0.07620

+52.40%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000350
$0.000350$0.000350

+104.67%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005070
$0.00005070$0.00005070

+72.33%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032685
$0.0032685$0.0032685

+60.24%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004783
$0.0000000000004783$0.0000000000004783

+58.64%