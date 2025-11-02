Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.140057 - $ 0.142953
24H lav $ 0.140057
24H høj $ 0.142953
All Time High $ 2.21
Laveste pris $ 0.061061
Prisændring (1H) 0.00%
Prisændring (1D) +0.14%
Prisændring (7D) -6.39%

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) realtidsprisen er $0.141744. I løbet af de sidste 24 timer har BLUNA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.140057 og et højdepunkt på $ 0.142953, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLUNAs højeste pris nogensinde er $ 2.21, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.061061.

Når det gælder kortsigtet performance, BLUNA har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.14% i løbet af 24 timer og -6.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 209.95K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 209.95K
Cirkulationsforsyning 1.48M
Samlet Udbud 1,481,207.229598

Den nuværende markedsværdi på Backbone Labs Staked LUNA er $ 209.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLUNA er 1.48M, med et samlet udbud på 1481207.229598. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 209.95K.