Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001012 $ 0.00001012 $ 0.00001012 24H lav $ 0.00001104 $ 0.00001104 $ 0.00001104 24H høj 24H lav $ 0.00001012$ 0.00001012 $ 0.00001012 24H høj $ 0.00001104$ 0.00001104 $ 0.00001104 All Time High $ 0.00029133$ 0.00029133 $ 0.00029133 Laveste pris $ 0.00001012$ 0.00001012 $ 0.00001012 Prisændring (1H) +0.17% Prisændring (1D) -7.50% Prisændring (7D) -9.86% Prisændring (7D) -9.86%

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) realtidsprisen er $0.00001021. I løbet af de sidste 24 timer har BEET handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001012 og et højdepunkt på $ 0.00001104, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BEETs højeste pris nogensinde er $ 0.00029133, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001012.

Når det gælder kortsigtet performance, BEET har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -7.50% i løbet af 24 timer og -9.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Cirkulationsforsyning 961.91M 961.91M 961.91M Samlet Udbud 961,907,892.562322 961,907,892.562322 961,907,892.562322

Den nuværende markedsværdi på Back2EmploymentEducationTraining er $ 9.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEET er 961.91M, med et samlet udbud på 961907892.562322. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.82K.