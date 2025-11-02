BabyUnicorn (BABYU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) +18.32% Prisændring (7D) -3.27% Prisændring (7D) -3.27%

BabyUnicorn (BABYU) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BABYU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BABYUs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BABYU har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, +18.32% i løbet af 24 timer og -3.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BabyUnicorn (BABYU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 150.38K$ 150.38K $ 150.38K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 150.38K$ 150.38K $ 150.38K Cirkulationsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Samlet Udbud 999,843,407.961417 999,843,407.961417 999,843,407.961417

Den nuværende markedsværdi på BabyUnicorn er $ 150.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BABYU er 999.84M, med et samlet udbud på 999843407.961417. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 150.38K.