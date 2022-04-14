BABYTRUMP (BABYTRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i BABYTRUMP (BABYTRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Information The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape. Officiel hjemmeside: https://babytrumpeth.com Køb BABYTRUMP nu!

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BABYTRUMP (BABYTRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 88.87K $ 88.87K $ 88.87K Samlet udbud $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M Cirkulerende forsyning $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 88.87K $ 88.87K $ 88.87K Alle tiders Høj: $ 0.350821 $ 0.350821 $ 0.350821 Alle tiders Lav: $ 0.00150367 $ 0.00150367 $ 0.00150367 Nuværende pris: $ 0.0022488 $ 0.0022488 $ 0.0022488 Få mere at vide om BABYTRUMP (BABYTRUMP) pris

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BABYTRUMP (BABYTRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYTRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYTRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYTRUMP's tokenomics, kan du udforske BABYTRUMP tokens live-pris!

